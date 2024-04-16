شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب لاعبى الزمالك بنسيان مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، من لاعبى الفريق نسيان مباراة القمة التي جمعت الفريق أمام الأهلى أمس، والمؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى. وطالب جوميز لاعبى الفريق بالتفكير والتركيز الكامل في مباراة الفريق المقبلة بالكونفدرالية، خاصة أن الكونفدرالية حلم يسعى المدير الفني لتحقيقه لجماهير الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة دريمز الغانى في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 21 أبريل الجارى باستاد القاهرة على مستوى الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" يوم 28 من نفس الشهر في السادسة مساءً أيضاً.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز الغانى فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد 21 أبريل الجارى باستاد القاهرة الدولي.

ويتكون طاقم التحكيم من الرواندي صامويل أويكوندا حكماً للساحة، ويعاونه كل من الأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي مساعدين، والمالي بوبو تراوري حكماً رابعاً.

ويتواجد الجنوب أفريقي مكاليما زينيث كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه توم أبو نجيل.

واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد الصادق مراقباً عاماً على المباراة، فى حين يراقب الحكام الغيني أبوبكر دومبيا.

وصعد الزمالك إلى نصف النهائى بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة فى ربع النهائى.