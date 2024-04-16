شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس دريمز الغانى بالفيديو قبل مواجهة الزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 21 أبريل الجارى باستاد القاهرة، على مستوى الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" يوم 28 من نفس الشهر في السادسة مساءً أيضاً.

وبدأ جوزيه جوميز الاستعداد للمباراة المقبلة بالكونفدرالية عن طريق الاستعانة بشرائط فيديو لمباريات دريمز بالكونفدرالية لدراسة نقاط القوة و الضعف في الفريق المنافس، والوقوف على الخطة المقرر أن يتبعها خلال مباراتى نصف النهائي الأفريقي.

وأكد مصدر لليوم السابع، أن البرتغالي جوزيه جوميز كلف الجهاز الإداري بنادي الزمالك بتجهيز فيديوهات آخر مباريات فريق دريمز الغانى للتعرف على مفاتيح لعبه، على أن يقوم بدراسة مواطن القوة والضعف لفريق دريمز، من أجل وضع الخطة المناسبة لمواجهته خلال التدريبات الأخيرة للأبيض.