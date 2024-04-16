اللليلة.. منتخب الصالات يواجه موريتانيا في كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لكرة الصالات لمواجهة نظيره الموريتاني مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب والتى ستقام غدا الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا.

وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد تصدر مجموعته برصيد ٦ نقاط بعد الفوز علي كلا من ليبيا ٤/٠ وناميبيا بنتيجة ١٠/٣.

يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويضمن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى التواجد في نهائيات كأس العالم المقرر في أوزبكستان خلال شهر سبتمبر القادم.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات والذى أبدى رضاه عن مستوى اللاعبين والجهاز الفنى خلال المباريات الماضية و أكد قدرة الفراعنة على تحقيق الوصول إلى كأس العالم المقبلة واسعاد الجماهير المصرية.

وطالب جهاد عرفة لاعبيه بإغلاق صفحة الفوز على ناميبيا وعدم الإفراط فى الفرحة بالنتيجة الكبيرة التى حققها الفراعنة فى اللقاءالاخير.

واختار المدير الفني للمنتخب قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء،محمد سعيد لبيب، محمد كوكى، علاء عيسيدونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا ،ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى،عادل محفوظ مدير ادارى، محمد إسماعيل ادارى وائل طلال المنسق الإعلامي ،الدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤل المهمات.