بتروجيت يستدرج راية بالجولة السادسة في المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق بتروجيت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 54 نقطة نظيره فريق راية صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حليم برصيد 35 نقطة، في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد بتروسبوت، ضمن لقاءات الجولة السادسة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين للمجموعة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

وفي حالة فوز بتروجت، بنتيجة المباراة يعلن رسمياً صعوده للدوري الممتاز دون النظر لنتائجه في الأسابيع الثلاثة المتبقية.

ويحتل بتروجيت المركز الأول برصيد (54) نقطة، نجح الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 6 مباريات ، وتلقى الفريق الهزيمة في مباراتين .

فيما يدخل راية اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد (35) نقطة، بعدما نجح في الفوز في 8 مباريات، بينما تعادل الفريق في 11 لقاء، فيما تلقى الفريق الهزيمة في 5 مباريات .

نتيجة الدور الأول:

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين فريق بتروجيت وفريق راية قد بفوز راية بهدف نظيف .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة:

1- بتروجيت 54 نقطة

2- غزل المحلة 44 نقطة

3- لافيينا 43 نقطة

4- وادي دجلة 43 نقطة

5- حرس الحدود 43 نقطة

6- السكة الحديد 37 نقطة

7- طنطا 35 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

10- القناة 28 نقطة