أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد إدارته لقمة الاهلي والزمالك

علق الحكم الدولي إبراهيم نور الدين على إدارته لمباراة القمة بين الاهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الأبيض بهفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال نور الدين في تصريحات تليفزيونية: “تعرضت لضغوط كبيرة على مدار اليومين الماضيين، والآن أنا راض مليون في المائة بعدما حولت الانتقادات إلى إشادات”.

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وأضاف: “لم أقل من مباراة القمة بين الاهلي والزمالك بعدما قلت أنني لن اعتزل بعد مباراة بين التاسع والعاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز”.

وتابع: “كنت أنوي الاعتزال عقب مباراة القمة، ولكنني رفضت وسأعتزل بنهاية الموسم الجاري، ولم أقصد التقليل من قمة الأهلي والزمالك كما يروج البعض”.

وأكمل: “منح مباريات القمة لحكام أجانب يقلل من فرص الحكام المصريين في التواجد بالبطولات الدولية مثل كأس العالم”.

واختتم: “هل يصح أن يتمسك بيريرا رئيس لجنة الحكام بالحكام المصريين في حين أن الأندية المصري والإعلام يطالبون بحكام أجانب؟”.