شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤلات حول مشاركة موديست مع الأهلى رغم تراجع مستواه وإمكانياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت مشاركة الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الأهلى بشكل أساسى طوال الفترة الماضية علامات استفهام داخل الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

التساؤلات حول مستوى موديست شغلت الكثيرين فى الأهلى بسبب تمسك كولر بمشاركته أساسياً على حساب الثنائى، وسام أبو على ومحمود عبد المنعم كهربا رغم أنهما أفضل منه بمراحل.

وتعاقد الأهلى مع موديست الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادى بروسيا دورتموند الألمانى.

لم يقدم موديست مع الأهلى ما يستحق عليه المشاركة أساسياً ورغم حصوله على عدة فرص منذ بداية الموسم وظهر اللاعب بمستوى متواضع في المباريات الماضية وكان آخرها لقاء القمة أمس الاثنين أمام الزمالك الذي شارك فيه موديست أساسياً ولم يُقدّم أى إضافة ليُغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني ليتحسّن أداء الأهلي بعدها، حيث شارك وسام ابو علي بدلاً من المهاجم الفرنسي.

على صعيد متصل علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على خسارة الفريق من الزمالك أمس بهدفين لهدف في الدوري، قائلاً: "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

وأضاف مدرب الأهلى: "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضاً، والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك"، أوضح: "الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولابد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات"، أضاف كولر: "في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين".