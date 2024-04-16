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الشرطة الرواندي يتغلب على جامعة ولڤز الزيمبابوي ببطولة إفريقيا للطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - تغلب فريق الشرطة الرواندي على نظيره فريق جامعة ولڤز الزيمبابوي بنتيجة 3/0، في إطار منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي، في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

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أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتفوق الفريق الرواندي طوال أشوط المباراة بفضل الإعداد الجيد والإرسال المميز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.
‏‎وحقق الشرطة الرواندي الفوز في الشوط الأول بنتيجة 26-24، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-22، وحسم الفريق الرواندي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-14.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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