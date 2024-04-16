رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن عقوبات مباراة القمة 127 من بطولة الدوري الممتاز، التي جمعت بين الاهلي والزمالك، أمس الإثنين.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الاهلي بثنائية مقابل هدف، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، أمس الإثنين، والتي أقيمت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

فضلًا عن مباراة المصري البورسعيدي ومودرن فيوتشر، المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

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وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المصري وفيوتشر من مؤجلات الجولة الـ8 :

إيقاف حسين سيد حسين علي لاعب فريق المصري مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذازين في نفس المباراة.

مباراة الزمالك والأهلي من مؤجلات الجولة الـ10 :

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لسحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مبارتين وذلك بسبب سحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراة.

عدم مصاحبة مصطفى حسين “ميلا” عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربعة مباريات لتعمده سحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.