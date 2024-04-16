خماسي الاهلي خارج حسابات كولر في مباراة مازيمبي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر لها 20 إبريل الجاري.

وتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي.

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وتأكد غياب خمس لاعبين من النادي الاهلي عن مباراة مازيمبي الكونغولي القادمة، وهم محمد الشناوي وإمام عاشور لإصابتهما في الكتف، كما يغيب ياسر إبراهيم لإصابته في العضلة الخلفية، ويغيب أليو ديانج لإصابته في غضروف الركبة، ويغيب حسين الشحات لإصابته في الوجه.

فيما تحوم الشكوك حول موقف مروان عطية من مباراة مازيمبي القادمة، حيث سيخضع اللاعب لآشعة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد موقفه من السفر مع بعثة الفريق إلى الكونغو.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها الموسم الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.