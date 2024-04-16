الهلال السعودي يكتفي بتدريبات بدنية في الجيم استعدادا للعين الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تأجيل المباراة

الثلاثاء 16/أبريل/2024 - 06:37 م 4/16/2024 6:37:16 PM

اكتفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بخوض تدريبات متنوعة في صالة الجيم والإعداد البدني وذلك استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

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وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن تأجيل مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا إلى مساء غدا الاربعاء وذلك نظرًا للأحوال الجوية وتقلبات الطقس في الإمارات.

ويذكر أن الهلال تأهل إلى الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الاتحاد في دور ربع النهائي ذهابًا إيابًا، فيما تأهل العين الإماراتي إلى نصف النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب النصر بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب.

