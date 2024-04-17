تشكيل سموحة المتوقع لمباراة الجونة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا الجونة ونظيره سموحة، عصر اليوم، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين، على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ومن المتوقع ان يخوض سموحة المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع : أحمد حكم ، شريف رضا، محمد المغربي، محمود وحيد.

خط الوسط: حسين فيصل ، إسلام جابر ، مصطفى البدري

خط الهجوم : فادي فريد، أحمد خالد ، عمرو قلاوه.

ويحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 22 محتلا المركز السابع