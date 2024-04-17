"رفض الطلب".. الأمن يخطر الزمالك بأعداد حضور الجماهير أمام دريمز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الجهات الأمنية بأعداد الحضور الجماهيري خلال مواجهة دريمز الغاني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني يوم الأحد المقبل، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

وعلم موقع الخليج 365، أن الجهات الأمنية، أخطرت الزمالك بحضور 30 ألف مشجع فقط لمباراة الفريق أمام دريمز الغاني في بطولة الكونفدرالية.

وأوضح المصدر، أن الجهات الأمنية رفضت طلب الزمالك بزيادة الأعداد، وحضور السعة الكاملة، مؤكدا أنه ربما يتم الموافقة على ذلك الأمر حال تأهل الأبيض للمباراة النهائية من البطولة.

وكان فريق الزمالك، تأهل لمباراة نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب (3\2).

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