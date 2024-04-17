بالصور.. انطلاق سباقات اليوم الأول لبطولة لجمهورية للكانوي والكياك بالمعدية

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت صباح اليوم سباقاتت اليوم الأول لبطولة الجمهوريه للكانوي و الكياك " الحافز الرياضي " التي يقيمها الإتحاد المصري برئاسة اللواء ايمن شويته بمجري المسابقات ببحيرة ادكو بالمعديه التابعه لمحافظة البحيره و التي بدأت صباح اليوم الأربعاء و تقام خلال الفتره من 17 - 20 ابريل 2024 استمرارا لخطة النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبه و زيادة اعداد المشاركين

و يحضر البطوله مندوبي وزارة الشباب و الرياضه للإشراف علي البطوله كونها بطولة حافز رياضي و لها أهميه كبري لطلبة الثانويه العامه المشاركين بها

و يشارك في البطوله حوالي ٣٠٠ لاعب لاعب ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي و البحيره و الأنديه التي تشارك في البطوله هي اندية ( اتحاد الشرطة ، يخت الجيزة ، المقاولين العرب ، المصري للتجديف ، الكهرباء للتجديف ، المعدية الرياضي ، البنك الاهلي ، اليخت المصري ، الصيد المصري ، البحري اليوناني ، تجديف بورسعيد ، السلام البحري ، تجديف الاقصر ، نادي اسوان )

وكان قد تم مساء أمس عقد الإجتماع الفني للبطوله بأحد فنادق الإسكندريه و سحب قرعة السباقات و مناقشة الشروط و النقاط الهامه و التعليمات الفنيه للبطوله

و يدير البطولة الكابتن / احمد حلمي غريب و نائب مدير البطوله / الدكتور جمال عبد القادر و يترأس حكام الإتحاد الكابتن / مصطفي بدوي و رئيس حكام البطوله ك / عصام فخري

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