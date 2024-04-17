تعرف على حكام مباريات الجولة السادسة لمجموعة الهبوط بالمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم حكام 5 مباريات من المرحلة الثانية لدوري القسم الثاني "دورى المحترفين"، والمقرر إقامتها في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين لمجموعة الهبوط بدوري القسم الثاني أ "المحترفين".

1- المصرية للإتصالات × بترول أسيوط

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب السلام بقيادة محمد عبدالحافظ حكما للساحة ويعاونه هشام عبدالمريد مساعد أول، أحمد خلف مساعد ثان، ويتواجد مبروك نبيل حكما رابعا.

2- دكرنس × مكادي

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على دكرنس طنطا بقيادة محمد عبدالعليم حكما للساحة ويعاونه منصور حسن مساعد أول، محمود النحاس مساعد ثان، ويتواجد أحمد حسونة حكما رابعا.

3- مصر المقاصة × جمهورية شبين

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب الأسيوطي سبورت بقيادة شاهندا المغربي حكما للساحة ويعاونه يارا عاطف مساعد أول، جمالات أحمد مساعد ثان، ويتواجد أحمد جمال شاهين حكما رابعا.

4- أبو قير للإسمدة × النصر للتعدين

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب أبو قير بقيادة محمد الشناوي حكما للساحة ويعاونه أحمد زغلول مساعد أول، محمد سعيد مساعد ثان، ويتواجد محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.

5- أسوان × النجوم

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب أسوان بقيادة أحمد العباسي حكما للساحة ويعاونه أيمن دعبس مساعد أول، محمد مجدي السيد مساعد ثان، ويتواجد يحيي عبدالحميد حكما رابعا.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة :

1- أبوقير للأسمدة برصيد 36 نقطة

2- بترول أسيوط برصيد 35 نقطة

3- أسوان برصيد 32 نقطة

4- المصرية للاتصالات برصيد 32 نقطة

5- دكرنس برصيد 29 نقطة

6- مكادي برصيد 23 نقطة

7- جمهورية شبين برصيد 21 نقطة

8- النجوم برصيد 17 نقطة

9- مصر المقاصة برصيد 12 نقطة

10- النصر للتعدين برصيد 7 نقاط