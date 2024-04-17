لاعب مازيمبي يتحدى الاهلي قبل قمة دوري أبطال إفريقيا

تحدى نجم خط وسط نادي مازيمبي الكونغولي، أوجستين أولادابو، النادي الاهلي قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأحمر نظيره مازيمبي في الثالثة عصر السبت المقبل بالكونغو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تلعب مباراة الإياب الجمعة المقبلة في القاهرة.

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وقال أولادابو في تصريحات لموقع “Football Live Nigeria”إنه بالطريقة التي نلعب بها خلال هذا الموسم، يمكننا الإطاحة بالنادي الاهلي، وتحقيق دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: “الاهلي والترجي وصن داونز يمتلكون لاعبون أفضل منّا، لكننا نجحنا في التأهل من مجموعتنا رغم وجود صن داونز بها وحققنا الحلم”.

وواصل: “الله سيساعدنا في هذه البطولة، وأشعر بأننا نستطيع أن نفوز باللقب الإفريقي”.

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الإطاحة بفريق سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي، فيما تأهل مازيمبي بعد الإطاحة ببترو أتليتكو الأنجولي من ربع النهائي.