"في آخر مباراتين".. 10 فرص مهدرة كانت يمكن أن تمنح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تضاءلت آمال ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي، عقب التعثر في المباراة السابقة ضد كريستال بالاس، ليصبح الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي نقطتين، ومن هنا تبقى آمال الريدز معلقة بخيط رفيع، ولم يكد الفريق يفوق من خسارة نقطتين، عقب الفشل في الفوز على مانشستر يونايتد خارج أرضه يوم الأحد الماضي، حتى تعرض إلى انتكاسة مروعة، عندما خسر 1-0 من كريستال بالاس على أرضه بعد سبعة أيام .

ليتحول ليفربول من التصدر بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، إلى التأخر بنقطتين، ويتبقى 6 مباريات فقط على انتهاء المسابقة، ومع هزيمة الفريق من أتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، هناك احتمال لخسارة اللقب، وكانت هناك 10 فرص مهدرة في مباراتي مانشستر وكريستال بالاس، كانت يمكن أن تمنح الريدز الأفضلية ومن ثم الفوز بالدوري الإنجليزي.

1- دومينيك زوبوسزلاي في مباراة مانشستر يونايتد

كان ليفربول قريبا من الثأر لهزيمته في كأس الاتحاد الإنجليزي من مانشستر يونايتد، وفي بداية المباراة افتتح ليفربول اللقاء بهجمة مرتدة، وأرسل صلاح تمريرة متقنة إلى سزوبوسزلاي، وكان اللاعب واضحا أمام المرمى لكن تصدى لها أندريه أونانا.

2- دومينيك زوبوسزلاي في مباراة مانشستر يونايتد

وفي الدقيقة 18 من نفس المباراة، تقدم آندي روبرتسون لاعب مانشستر، مما أتاح الفرصة أمام دومينيك، لكنه أخطأ مرة أخرى في تمرير الكرة، إّ أنه بعدما استقبل عرضية منخفضة، سددها بعيدا عن المرمى.

3- داروين نونيز في مباراة مانشستر يونايتد

مرر محمد صلاح الكرة في الدقيقة 53 من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، وصلت إلى دياز في منطقة جزاء يونايتد، الذي مررها إلى داروين نونيز، لكنه أهدر الفرصة.

4- محمد صلاح في مباراة مانشستر يونايتد

في الدقيقة 79 من نفس اللقاء السابق، كان ليفربول يضغط لتسجيل التعادل، بعدما تقدم كوبي ماينو لمانشستر لتصبح النتيجة 2-1، ولم يتمكن أونانا من إبعاد تسديدة دياز عن حافة منطقة الجزاء، وخرجت في اتجاه صلاح، الذي اتخذ القرار الأصعب تحت ضغط، لتخرج الكرة بشكل غير منضبط.

وعوض محمد صلاح الفرصة، عندما سجل ركلة جزاء في الدقيقة 84 من المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

5- لويس دياز في مباراة مانشستريونايتد

كانت المباراة في دقائقها الأخيرة، وسدد روبرتسون ضربة رأس، وصلت إلى دياز لكنه فشل في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويكتفي ليفربول بنقطة وحيدة.

6- واتارز إندو في مباراة كريستال بالاس

وفي الدقيقة 27 من مباراة ليفربول وكريستال بالاس، لم تكن هزيمة الريدز واضحة في ذلك التوقيت، على الرغم من استقبال هدف الفوز لكريستال في الدقيقة 14، لكن كان الوقت كافيا لعودة الأول، وأهدر إندو في هذا التوقيت تسديدة من مسافة 6 ياردات، قبل أن يتمكن دفاع بالاس في النهاية من إبعاد الكرة نهائيا.

7- داروين نونيز في مباراة كريستال بالاس

سدد نونيز في الدقيقة 55 من مباراة كريستال بالاس، لكن تمكن هندرسون من إبعاد التسديدة التي كانت في طريقها إلى المرمى، وأعادت هذه الفرصة الأذهان إلى مباراة أتالانتا في الدوري الأوروبي، والتي كانت على نفس الملعب وأهدر نونيز فرصة في هزيمة ليفربول.

8- ديوجو جوتا في مباراة كريستال بالاس

وفي الدقيقة 72 من نفس المباراة، اقتحم سزوبوسزلاي منطقة جزاء بالاس وسحب هندرسون من مرماه، لكن لم يستغل جوتا الفرصة وسدد الكرة في مدافع ليفربول السابق ناثانيال كلاين، في حين أن المرمى كان فارغا.

9- كيرتس جونز في مباراة كريستال بالاس

واستمر بحث ليفربول عن التعادل في المباراة، وتقدم جونز وتمكن من مراوغة مثالية لمدافعي كريستال بالاس، لكنه لم ينهي الكرة بالشكل المطلوب.

10- محمد صلاح في مباراة كريستال بالاس

حصل ليفربول على 7 دقائق من الوقت بدل الضائع في مباراة كريستال بالاس، لتبقى آمال الريدز في تسجيل التعادل، وفي الدقيقة 90 حصل محمد صلاح على الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن صد تيريك ميتشل تسديدة كانت على مسافة 3 ياردات، ليحافظ بالاس على نظافة شباكه في اللقاء.

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