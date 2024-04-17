مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتى بدون تقطيع

ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتى بدون تقطيع يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتى بدون تقطيع يلا شوت،بث مباشر، مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبحث العديد من عشاق فريق مانشستر سيتي وريال مدريد في أوروبا وخارجها عن طريقة لمشاهدة المباراة، وتحديدا، بث مباشر، مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتى بدون تقطيع يلا شوت

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

من معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

سيتولى المعلق الجزائري الشهير "حفيظ دراجي" مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

صدام الليلة بين مانشستر سيتي وريال مدريد سيكون بالغة القوية حيث يطمح كلا الفريقين في خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

فرص الفريقين تبدو متساوية بين مانشستر سيتي وريال مدريد بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 3-3.

يدخل مانشستر سيتي مباراة الليلة بكل قوة دفاعًا عن لقب دوري الأبطال الذي توج به خلال الموسم الماضي والذي يرغب في حصده للمرة الثانية على التوالي.