ناقد رياضى يكشف حقيقة استبعاد أمين صندوق الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الأخيره أنباء ترددت عن وصول مكاتبه رسميه إلى مجلس إدارة نادى الزمالك من الشئون القانونيه بوزارة الشباب والرياضة بعزل حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك من منصبه، وفقاً لقرار محكمة القضاء الإداري

كشف الناقد الرياضي محمد الجبالى عن حقيقة هذه الأنباء التى انتشرت فى الساعة الاخيرة، والخاصة حسام المندوه أمين صندوق مجلس إدارة نادى الزمالك .أشار الجبالى أن هذه الأنباء عاريه تماما من الصحه وأن مجلس الإدارة لم يتلقى أى مكاتبات من وزارة الشباب والرياضة بهذا الشأن..

محمد الجبالى

"مران الفريق الأول "

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب تدريبات حفيفة بالكرة، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

