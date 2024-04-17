راحة سلبية لفريق يد الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - حصل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي على راحة سلبية اليوم الأربعاء ، وذلك عقب الفوز على الزمالك بالجزائر امس بنتيجة 23-21 والتتويج بلقب السوبر الإفريقي.





وقرر ديفيد ديفيز المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات بعد ان حسم الفريق لقب السوبر الأفريقي، قبل العودة سريعًا لاستئناف التدريبات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بالجزائر.

ونجح «رجال يد الأهلي» في التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الـ4 في تاريخ النادي والتأهل لكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 23-21، والتي اقيمت أمس بصالة ميلود هدفي بمدينة وهران الجزائرية.



على صعيد كرة القدم ، حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، المشرف العام على الكرة ، على حضور المران الختامي للفريق قبل السفر إلى الكونغو، والذي جرى ظهر اليوم على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر، وذلك لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووجه الخطيب كلمة للاعبين تحدث فيها بوضوح عن كافة الأمور وكل ما يتعلق بالمنافسات في المرحلة القادمة سواء محليًا أو قاريًا.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم الأربعاء على ملاعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر ويتوجه الفريق بعد المران مباشرة إلى مطار القاهرة، حيث تغادر البعثة برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو المجلس، إلى الكونغو؛ استعدادًا لخوض مباراة مازيمبي.