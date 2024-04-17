مدرب النصر السعودي يتعرض لوعكة صحية ويغيب عن مواجهة الفيحاء

تعرض لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لوعكة صحية، وهو ما سوف يجعله يغيب عن مواجهة الفيحاء القادمة.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة النصر ضد الفيحاء يوم الجمعة الموافق 19 أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

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وكتب النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “تعرض المدير الفني للفريق الأول السيد لويس كاسترو لوعكة صحية تطلبت تدخلًا طبيًا بسيطًا، أوصى معه الطبيب بالراحة عن أي مجهودات بدنية لبضعة أيام.”.

وتابع: “هذا و سيتولى المساعد الأول السيد ڤيتور سيڤرينو مهمة الإشراف على الفريق مؤقتًا. أمنياتنا للسيد كاسترو بالشفاء العاجل”.

ويحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة.