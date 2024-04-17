الامارات | النصر يقرب الوصل من لقب الدوري بالفوز على شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق النصر نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب الهولندي شرودر، وحقق فوزا هاما على شباب الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقان في استاد آل مكتوم بنادي النصر ليصل النصر إلى النقطة 31 في المركز الخامس بينما وقف فريق شباب الأهلي عند النقطة 37 في المركز الثاني، ليقدم العميد خدمة كبيرة للوصل الذي يغرد في الصدارة بفارق 14 نقطة عن شباب الأهلي.

ونجح النصر في مواصلة إبداعه رغم افتقاده إلى 9 لاعبين في المباراة لأسباب مختلفة، ولكن المدرب الهولندي شرودر، كان له رأي أخر بالاعتماد على مجموعة جديدة من اللاعبين، محققا نصرا كبيرا على شباب الأهلي، وحقق فوزه الرابع على التوالي في استاد آل مكتوم بنادي النصر.