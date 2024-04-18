ملف رياضة الخليج 365.. عزاء والد نجم الأهلي.. تصريحات حسام عاشور.. وكواليس إصابة ثنائي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الأربعاء، أبرزها تصريحات نجم الأهلي السابق حسام عاشور، وعزاء والد وليد سليمان وتفاصيل إصابة ثنائي الزمالك.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأربعاء.

"يصنع التاريخ".. رقم قياسي لمانويل نوير في دوري أبطال أوروباتمكن فريق بايرن ميونخ الألماني من تحقيق الفوز على حساب نظيره أرسنال الإنجليزي، بنتيجة هدف دون مقابل، ليضمن الصعود إلى الدور نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تقارير: رونالدو يحصل على 10 ملايين يورو من يوفنتوس الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، فوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي، بالدعوى القضائية التي تم قام برفعها ضد ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)



أبرزهم.. متعب وأحمد حسن.. نجوم النادي الأهلي السابقين في عزاء والد وليد سليمان (صور)

حرص نجوم النادي الأهلي السابقين على حضور عزاء والد وليد سليمان نجم الفريق السابق، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"توجيه الشكر وطلب خاص".. كواليس جلسة رئيس نادي الزمالك مع لاعبي الفريق (صور)



عقد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الخطيب وسيد عبد الحفيظ يحضران عزاء والد وليد سليمان (صور)

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور عزاء والد نجم الفريق السابق وليد سليمان، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

53 صورة من عزاء والد نجم الأهلي السابق وليد سليمان.. الخطيب وعبد الحفيظ أبرز الحضور

أقيم اليوم الأربعاء عزاء والد نجم الأهلي السابق وليد سليمان، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ضربة قبل مواجهة دريمز.. طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة زيزو وفتوح

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد فتوح الظهير الأيسر، أثبتت إصابته بشد في الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، ويتم تجهيزه في الفترة الحالية للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"حزين لهذه النهاية".. حسام عاشور يعلق على رحيله عن النادي الأهلي

أعرب حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، عن حزنه الشديد، بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها المارد الأحمر من الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف ببطولة الدوري المصري الممتاز، مشيراً إلى حزنه الشديد أيضاً للرحيل عن النادي الأهلي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الريال ضد البايرن".. تعرف على موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من الصعود إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعدما تعادل بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق بمجموع المباراتين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)