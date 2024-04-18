الامارات | النصر يواصل الإبداع وينتزع فوزاً صعباً أمام شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق النصر نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، وحقق أمس فوزاً صعباً ومهماً للغاية على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة (3-2) في الجولة الـ19 لدوري أدنوك للمحترفين، ليصل إلى النقطة 31 في المركز الخامس، بينما ظل شباب الأهلي الثاني بـ37 نقطة. وقدم «العميد» خدمة كبيرة للوصل المتصدر بـ51 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن شباب الأهلي.

ونجح النصر في مواصلة إبداعه، رغم افتقاده تسعة لاعبين في المباراة لأسباب مختلفة، لكن شرودر كان له رأي آخر بالاعتماد على مجموعة جديدة من اللاعبين. ونجح النصر في الشوط الأول في السيطرة على المباراة من بدايتها، وأحرز الهدف الأول عن طريق سمير ميميسيفيتش في الدقيقة التاسعة من رأسية رائعة، ولكن سرعان ما تعادل شباب الأهلي بعدها بثلاث دقائق عن طريق سعيد عزت من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وعاد النصر إلى التألق، وأحرز الهدف الثاني عن طريق غابياديني، الذي استغل هجمة مميزة، ولعب الكرة في مرمى شباب الأهلي، معلناً عن تقدم «العميد» مرة أخرى في الدقيقة 31.

وشهدت الدقيقة 43 حالة طرد للاعب شباب الأهلي رينان، عقب تدخل قوي ضد حسين مهدي، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بنتيجة (2-1).

وفي الشوط الثاني، نجح مؤنس دبور في إدراك التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 85 من زمن المباراة، من ركلة ركنية.

وقبل نهاية المباراة، خطف النصر هدف الفوز المثير في الدقيقة 91 عن طريق اللاعب إيساك، الذي استغل تمريرة عرضية رائعة، وسدد في المرمى معلناً عن هدف النصر الثالث، وهو ما أكدته تقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بتلك النتيجة المميزة للنصر.