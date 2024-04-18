تفاصيل الحكم بعدم استبعاد المندوه من أمانه صندوق الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - مازالت ردود أفعال وحالة جدل داخل الوسط الرياضي بشأن الخلاف حول بقاء أو استبعاد الدكتور حسام المندوه من أمانة الصندوق بنادى الزمالك بحسب حكم صدر لصالح منافسه فى الانتخابات الماضيه الدكتور كريم عادل.

الدكتور سيد بحيري محامى المندوه كشف الحقيقه من خلال ماورد فى الصيغه التنفيذيه لحكم الإدارية العليا الذى أقر بعدم عزل المندوه من منصبه والذى تم تسليمه إلى الجهه الإدارية سواء الوزاره أو مديريه الشباب والرياضه بالجيزه ونص على الآتى الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الإدارية العليا

وفقا للمادة 271 مرافعات ،، أن تلغى جميع الاحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم الملغي من المحكمة الادارية العليا في 19 فبراير 2024 مت كان 1لك الحكم أساسا لها بما مؤداه إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري الصادرة في 14 يناير 2024 في الدعاوي أرقام 8801 و12303 لسنة 78 ق بقوة القانون وفقا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة النقض المصرية .

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وكان البين من الأوراق أن الطاعن عضو مجلس النواب في دورته الحالية وأن الدستور والمشرع قد أوجبا تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها اذا كان من العاملين بالدولة أو في القطاع العام أو في قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق ادارتها أو تملك ( 50 % ) فأكثر من أسهمها أيا كان النظام الداخلي الذي تخضع له ولما كان الطاعن من غير العاملين في هذه الجهات والوارده على سبيل الحصر في المادتين 31 و354 سالفتي الذكر ،، فم ثم فإن عضويته في مجلس النواب لا تحول بينه وبين الجمع مع عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك الأمر الذي يضحي معه قرار اللجنة المؤقتة المنوط بها تسيير شئون نادي الزمالك فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن وإدراجة ضمن الكشف النهائي للمرشحين .