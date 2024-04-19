شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاراتيه: مصر مستعدة بقوة لاستضافة بطولة العالم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، أن بطولة العالم 2025 التى تستضيفها مصر العام المقبل يأتى نتيجة النجاح الذى حققته مصر فى استضافة الأحداث والبطولات القارية والعالمية، بمختلف الألعاب خاصة الكاراتيه.

وأضاف أن الاتحاد الدولى أعلن قى أكتوبر الماضى إقامة البطولة بمصر والتى تقام لأول مرة بنظام الدورى العالمى، بالإضافة إلى استضافة مصر بطولة البحر المتوسط.

وواصل: "تكاتفت جهود اتحاد الكاراتيه مع وزارة الشباب والرياضة حتى أصبحت مصر من الدول الكبرى فى استضافة البطولات بفضل القيادة السياسية، وبفضل تضافر الجهود نعلن بكل ثقة أن مصر جاهزة لاستضافة بطولات الكاراتيه".

ووجه الدهراوى الشكر إلى وزارة الرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لدعم الاتحاد ماديا ومعنويا، وكذلك اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس، وكذلك الاتحاد الدولى للعبة، لدعمه الدائم للكاراتيه المصرى.

وكشف رئيس الاتحاد أن الهدف هو تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، وحصد الكثير من الميداليات للاعبى المنتخب، وهذه ليست أحلاما بل واقع مصر قادرة على تحقيقه.

وتنظم الشركة المتحدة للرياضة، اليوم الخميس، حفل توقيع عقد تسويق حقوق الاتحاد المصري للكاراتيه، بحضور قيادات الشركة المتحدة، وكذلك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مسئولي اتحاد اللعبة. ومن الجدير بالذكر أن مصر سبق ونظمت بطولة العالم فى نسختى 1983 و1988.

وأصدر الاتحاد الدولى الكاراتيه WKF تعليماته إلى جميع الدول المستضيفة لبطولات الدورى العالمى البريميرليج، بوضع اسم CAIRO-2025 بجوار اسم الدول المستضيفة لبطولات البريميرليج على مدار العامين (2024 /2025)، والتى تعد أكبر دعاية لأول بطولة عالم رانك فى تاريخ الاتحاد الدولى والتى تستضيفها مصر خلال عام 2025.