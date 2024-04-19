إيهاب أمين: جميع لاعبي الأهلي يسعوا للتتويج ببطولة الدورى الإفريقي للسلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب أمين، لاعب فريق الأهلي لكرة السلة، على أهمية بطولة الدورى الإفريقي لكرة السلة مشيرا أن جميع اللاعبين بالفريق يسعوا لمواصلة الإنجاز بتحقيق البطولة في نسختها الثانية.

وقال أمين في المؤتمر الصحفي: "جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير الأهلي بالفوز ومواصلة المشوار والتأهل إلى النهائيات التي تقام في رواندا".

وأضاف: "نتطلع للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي. الفريق الأوغندي لديه عناصر مميزة، وأي فريق يصل لتصفيات "BAL" لا بد أن يكون من الفرق القوية".

وأكمل: "الأهلي يخوض منافسات هذه البطولة بحثًا عن تحقيق إنجاز جديد ويصبح أول فريق يحقق البطولة مرتين متتاليتين، بعدما حصد اللقب في منافسات البطولة العام الماضي في رواندا".

واختتم أمين تصريحاته، مطالبًا جماهير الأهلي بالحضور بكثافة في مدرجات صالة حسن مصطفى غدًا في مباراة الافتتاح ودعم الفريق".

وتستضيف صالة حسن مصطفى في مصر منافسات مجموعة الأهلي خلال الفترة من 19 وحتى 27 أبريل الحالي.

ويتواجد مع الأهلي في المجموعة كل من أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز الأوغندي وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

وطالب المدرب الإسباني أوجيستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي من لاعبي القلعة الحمراء ضرورة تحقيق الفوز في لقاء اليوم والسعي بشكل قوي من أجل التتوج باللقب.

وأكد المدرب على كامل ثقته في لاعبي الفريق وعمل على دعمهم معنويًا بشكل قوي على هامش تدريبات الفريق، كما أنه حرص على العديد من الجلسات بشكل منفرد مع كل لاعب بالفريق .

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًا من مصطفى كيجو و كريم الجيزاوي و مارك ليونز و توني ميتشيل جونيور و باترك جاردنر و برينس آدمز على و سيف هنداوي و محمد أبوالنصر و أحمد مهيب و إيهاب أمين و مروان سرحان و عمرو الجندي و عمر عرابي.