متحدث الزمالك يكشف أعداد الجماهير في مباراة الفريق أمام دريمز الغاني بالكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد سالم، زيادة عدد الجماهير في مباراة فريقه أمام دريمز الغاني، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب أحمد سالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "رفع السعة الرسمية إلى 50 ألف مشجع زملكاوى فى مباراة الدور قبل النهائي يوم الأحد".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 28 أبريل الجاري بغانا.

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.