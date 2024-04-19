تايسون يقاطع المخدرات استعداداً لنزال ملاكم يصغره بـ 31 عاماً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: قد يكون مايك تايسون هو الملاكم الأشهر في التاريخ مع الأسطورة محمد علي كلاي، وعلى الرغم من بلوغه 58 عاماً، إلا أنه يتدرب بجدية منذ فترة ليست بالقصيرة لكي يعود لعالم الملاكمة، حيث المباراة التي يترقبها العالم بينه وبين الملاكم الشاب جاك بول البالغ 27 عاماً، أي أنه يصغر تايسون بـ 31 عاماً، ويتفوق عليه في الطول بـ 7 سنتميترات، وهو فارق كبير في عالم الملاكمة، يمنح الملاكم الشاب أفضلية كبيرة في توجيه اللكمات لتايسون "العجوز".

موقعة عودة تايسون أمام جاك بول سوف تقام في 20 تموز (يوليو) المقبل بولاية تكساس الأميركية، وتحديداً في أرلينغتون (ستاد AT&T).

ووفقاً للصحافة الأميركية التي تتابع الموقف أولاً بأول تلبية للشغف الجماهيري بالنزال المرتقب، فإن تايسون يأخذ عودته إلى الحلبات على محمل الجد، والدليل على ذلك هو القرار الأخير الذي اتخذه بالتوقف عن تعاطي المخدرات، وتحديداً الماريجوانا، والتي يدخنها بكثرة، خاصة أنها مسموح بها في بعض الولايات الأميركية.

يرتبط اسم مايك تايسون دائمًا بالماريجوانا، ومن الأشياء المعتادة رؤيته وهو يدخن أثناء تسجيلات البودكاست الخاص به "Hotboxin".

الماريجوانا مدرجة في قائمة المواد المحظورة من قبل إدارة تكساس التي تنظم مباريات الرياضات القتالية، ولذلك قرر تايسون الالتزام بالقواعد، علاوة على ذلك، فإنه يدرك جيداً أنه سيكون في مواجهة ملاكم يصغره بأكثر من 30 عاماً.

بحسب وكيل أعماله فقد توقف تايسون عن استخدام الماريجوانا التزاماً بالقواعد، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المعركة بين تايسون وبول احترافية أم استعراضية حتى الآن، وفي حال كانت احترافية رسمية فإنه يتم تحليل عينات للملاكمين لمعرفة ما إذا كانوا قد تناولوا أي من المواد المخدرة أو المنشطة.