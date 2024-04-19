الأهلي يستهل مشواره في بطولة أفريقيا للسلة BAL أمام أويلرز الأوغندي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة السلة مساء اليوم الجمعة إلى صالة حسن مصطفى المغطاة لمتابعة أولى مباريات بطولة أفريقيا BAL والتي تجمع فريق الأهلي بنظيره سيتي أويلرز الأوغندي.

ويستضيف النادي الأهلي منافسات مجموعة النيل بالبطولة التي تضم 4 مجموعات، حيث تضم مجموعة النيل فريق الأهلي وسيتي أويلرز الأوغندي وأهلي بنغازي الليبي وبانجي سبور بطل أفريقيا الوسطي.

ويلعب الأهلي ثاني مبارياته في البطولة أمام الأهلي الليبي مساء غدٍ السبت قبل ملاقاة بانجي سبور يوم الاثنين المقبل 22 إبريل.

ويلعب الأهلي مجدداً أمام أويلرز الأوغندي يوم 24 إبريل الحالي، ثم يواجه الأهلي الليبي في 26 إبريل قبل أن يختتم مبارياته يوم 27 إبريل أمام بنجي سبور.

موعد مباراة سلة الأهلي وسيتي أويلرز الأوغندي

تنطلق مباراة الأهلي أمام سيتي أويلرز الأوغندي ضمن منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيتي أويلرز الأوغندي

تنقل مباراة الأهلي أمام سيتي أويلرز الأوغندي ضمن منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL حصرياً عبر قناة أون تايم سبورتس.