الإتحاد الألماني يعلن تجديد عقد ناجلسمان حتى 2026

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإتحاد الألماني لكرة القدم رسمياً تجديده عقد المدير الفني لمنتخب المانيا جوليان ناجلسمان حتى نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد ناجلسمان عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 204 والتي تستضيفها المانيا الا أن الإتحاد قرر تمديد عقد المدرب البالغ من العمر 36 عاماً.

وعبر جوليان ناجلسمان عن سعادته بتمديد عقده كمدير فني للمانشافت قائلاً: “ الإشراف على تدريب منتخب المانيا فخر كبير بالنسبة لي، هو قرار نابع من القلب ”.

وأضاف: “ سنخوض بطولة يورو 2024 بمجموعة من أفضل اللاعبين في المانيا ونامل أن نحقق النجاح، بعد ذلك سنواجه تحدي كأس العالم ”.

وكان المدير الفني السابق لبايرن ميونخ قد نجح خلال المباريات الأخيرة للمنتخب الألماني بتحقيق نتائج جيدة بعد تراجع إستمر لسنوات حيث حقق الفوز على فرنسا وهولندا خلال التوقف الدولي الأخير.

ويخوض المنتخب الألماني منافسات يورو 2024 ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات اسكتلندا وسويسرا والمجر.