ضربة قوية لـ العين قبل مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا

تلقى نادي العين الإماراتي، ضربة موجعة وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة نظيره الهلال السعودي، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب بين العين الإماراتي والهلال السعودي، انتهى بفوز “الزعيم العيناوي”، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب هزاع بن زايد.

وتأكد بشكل رسمي غياب لاعب خط وسط النادي الإماراتي محمد عباس، عن مواجهة الهلال الأسبوع القادم.

ويستضيف الهلال نظيره العين، الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

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ومن جانبه انفرد سفيان حكيمي، لاعب فريق العين الإماراتي، برقم تاريخي في دوري أبطال آسيا، بعد الهاتريك الذي أحرزه في شباك الهلال السعودي.

وأصبح سفيان رحيمي، أول لاعب في نادي العين الإماراتي يسجل (11) هدف في نسخة واحدة في دوري أبطال آسيا في النسخة الحديثة.