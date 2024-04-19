بديل على معلول في الأهلي بعد اقتراب رحيله

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن آخر تطورات رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب تونس، علي معلول، عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إن علي معلول اقترب من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، بعد رفض التونسي التجديد للفريق.

وأضاف، أن الغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي، سيكون البديل بشكل كبير، بعد اهتمامات من جانب إدارة القلعة الحمراء.

وأكمل، أن إدارة الأهلي ترغب في التعاقد مع يحيى عطية الله نجم منتخب المغرب وسوتشي الروسي، بداية من الموسم الجديد، بأوامر من لجنة التخطيط بالنادي، خاصة أنه سبق أن أبدى الأهلى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب المغربي من قبل.

وتابع، أن استمرار التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، فى صفوف القلعة الحمراء الموسم المقبل محل شك، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ خليجي بالتعاقد معه، مستغلا انتهاء تعاقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي وعدم تجديد عقده حتى الآن، حيث يرغب فى ضم اللاعب في صفقة انتقال حر دون تكاليف أى مبالغ إضافية لشراء عقده من ناديه.



وشدد الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن عطية الله لا يمانع الرحيل عن الدوري الروسي الصيف المقبل، خاصة أن فريقه مهدد بالهبوط باحتلاله المركز الأخير في الدوري.