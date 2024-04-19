منتخب الصالات يواجه أنجولا اليوم فى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه اليوم فى السادسة مساءا منتخب الصالات نظيره منتخب أنجولا فى قبل نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

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ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة جهاد عرفة إلى تحقيق الفوز اليوم، والصعود إلى كأس العالم المقبلة بعد أن حصد العلامة الكاملة بدور المجموعات برصيد ٩ نقاط جمعها من الفوز على منتخبات ليبيا، ناميبيا وموريتانيا.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات.

وتضم قائمة الفراعنة بالبطولة كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح لحراسة المرمى واللاعبين

مصطفى عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء، محمد سعيد لبيب، محمد عبدالحميد كوكى، علاء عيسي دونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا وياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك، عادل محفوظ المدير الإدارى ومحمد إسماعيل ادارى، وائل طلال المنسق الإعلامي وأحمد حسن مسؤل المهمات.