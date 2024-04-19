قرار الاتحاد الإفريقي يطمئن الاهلي قبل موقعة مازيمبي بـ دوري أبطال إفريقيا

تواصلت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة مع الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها، قبل مواجهة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره مازيمبي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري.

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وتحدث فيكتور جوميز، نائب رئيس لجنة الحكام بـ “الكاف”مع الحكم البوروندي، على ضرورة الخروج بالمواجهة إلى بر الأمان وتفادي أي أزمات.

وأكد جوميز، للحكم ندابيها، تفادي الوقوع في الأخطاء التي من شأنها إحداث مشكلات للفريقين، في ظل الدعم والمساندة لجميع الحكام وتطوير التحكيم في القارة السمراء.

وتواصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مراقبي مباراة الاهلي ومازيمبي، من أجل اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة، لتسيير عمل تقنية الفيديو والتأكد من جاهزية جميع المعدات الخاصة.

وكانت تقنية الفيديو “VAR”، قد تعرضت للتوقف في مباراة مازيمبي وبيترو أتلتيكو الأنجولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعمل “كاف”، على إصلاح كافة الأمور الخاصة بتقنية الفيديو في ملعب مدينة لوبومباشي بالكونغو.