شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكثف جهوده لإنهاء أزمة قيد خالد النبريص فى القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو الإسماعيلى محاولاتهم من أجل قيد الفلسطيني خالد النبريص مهاجم الفريق في قائمة الدراويش بعد انتهاء أزمته مع الفريق والعودة للتدريبات منذ فترة.

ويسعى الإسماعيلى لقيد اللاعب فى قائمة الفريق من أجل الاستعانة به لمساعدة الدراويش في المباريات القادمة، خاصة فى ظل معاناة النادى في مركز المهاجم، ولا يوجد سوى نادر فرج وبعض الناشئين، بعد خروج باسم مرسى من حسابات إيهاب جلال.

ونجح خالد النبريص فى تسجيل هدف الإسماعيلى الوحيد فى بورفؤاد في المباراة الودية التي خاضها الفريق استعدادا لمباريات الدورى، وظهر جاهزًا لتدعيم صفوف الدراويش في المباريات، ولكن يتبقى فقط قيده.