شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكثف جهوده لإنهاء أزمة قيد خالد النبريص فى القائمة والان مع تفاصيل الخبر
ويسعى الإسماعيلى لقيد اللاعب فى قائمة الفريق من أجل الاستعانة به لمساعدة الدراويش في المباريات القادمة، خاصة فى ظل معاناة النادى في مركز المهاجم، ولا يوجد سوى نادر فرج وبعض الناشئين، بعد خروج باسم مرسى من حسابات إيهاب جلال.
ونجح خالد النبريص فى تسجيل هدف الإسماعيلى الوحيد فى بورفؤاد في المباراة الودية التي خاضها الفريق استعدادا لمباريات الدورى، وظهر جاهزًا لتدعيم صفوف الدراويش في المباريات، ولكن يتبقى فقط قيده.
ووصل الفلسطيني خالد النبريص لاعب الفريق إلى الإسماعيلية، للانضمام إلى الفريق بعد انتهاء الأزمة المالية بين الطرفين والتوصل لاتفاق يقضي باستكمال مشواره مع الدراويش.
وكانت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أبلغت النادى الإسماعيلى بإلغاء جلسة الاستماع الخاصة باللاعب الفلسطيني خالد النبريص، التي كان مقررا لها 26 فبراير الماضى، وذلك بعد تسوية الأمور بين النادى واللاعب بشكل ودي.
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