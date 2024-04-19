مشرف الاتحاد الدولي للكاراتيه: واثق من تنظيم مصر لبطولة عالم ممتازة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ستيبان بيريز مشرف الاتحاد الدولي للكاراتيه على بطولات البريميرليج أنه واثق من تنظيم مصر لبطولة عالم ممتازة للكاراتيه العام المقبل.

وقال رئيس لجنة التنظيم بالاتحاد الدولي في تصريحات نقلها الاتحاد المصري للكاراتيه اليوم: " واثق من تنظيم مصر لبطولة ممتازة ".

وتحدث بيريز عن الفارق بين بطولة العالم، والدوري العالمي، أن المشاركة في الدوري العالمي مفتوحة يمكن لافضل مائة لاعب على العالم المشاركة بها.

أما في بطولات العالم فيتأهل فقط افضل 32 لاعباً جمعوا نقاط في كل فئة منافسة، ما يعني أن بطولة العالم يتنافس فيها صفوة اللاعبين.