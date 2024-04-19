تعليق ساديو ماني على إهدار ركلة الجزاء في مباراة النصر والفيحاء

ياسر رشاد - القاهرة - علق ساديو ماني على ركلة الجزاء التي أهدرها في مباراة النصر والفيحاء اليوم والتي جمعت الفريقين على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال ساديو ماني في تصريحاته عقب المباراة: " إهدار ركلة الجزاء في بداية المباراة لا يعني أي شيء، عليك أن تحفز نفسك كلاعب وبذلك بعد خمسة دقائق لم أعد افكر بإهدار الركلة ".

ضمن فريق النصر السعودي رسميًا المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر السعودي وكأس النخبة الاسيوي "دوري أبطال آسيا" وذلك بعد الفوز على الفيحاء اليوم في الدوري.

بهذا الانتصار رفع فريق النصر رصيده إلى 68 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بفارق 9 نقاط عن فريق الهلال المتصدر ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

النصر يفقد ساديو ماني أمام الخليج في الجولة القادمة

تأكد بشكل رسمي غياب النجم السنغالي ساديو ماني عن النصر في مواجهة الخليج بالجولة المقبلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بسبب تراكم البطاقات.

وحصل ساديو ماني على بطاقة صفراء في مباراة النصر والفيحاء اليوم بسبب اعتراضه على قرار الحكم، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة للعالمي والتي من المقرر أن تشهد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.