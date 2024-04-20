ملف رياضة الخليج 365.. إغماء لاعب المقاولون.. رسالة شوبير.. وتشكيل الأهلي المتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الجمعة، أبرزها سقوط لاعب المقاولون العرب لؤي وائل خلال مباراة بلدية المحلة، ورسالة الإعلامي أحمد شوبير، وتشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مازيمبي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الجمعة:

"البعض زعلان وأهلا بكم".. رسالة من شوبير بشأن هدف الزمالك في الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة بشأن هدف الزمالك الثاني في مرمى الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"فاق وتحدث مع والدته".. هل بلع لؤي وائل لسانه في مباراة بلدية المحلة؟

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كواليس ما حدث مع لؤي وائل لاعب المقاولون العرب، خلال مباراة بلدية المحلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الخليج 365 يكشف التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة مازيمبي

يحل الأهلي ضيفا على مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر غد السبت، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أرضية الملعب وتغيير طريقة اللعب".. الخليج 365 يكشف استعدادات كولر لمواجهة مازيمبي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير اليوم، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

طبيب الزمالك يكشف سبب استبعاد عمر جابر من قائمة الأبيض لمواجهة دريمز

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك، سبب استبعاد عمر جابر من قائمة الأبيض، لخوض لقاء دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"تأجيل التأهل إلى كأس العالم".. منتخب مصر لكرة الصالات يخسر من أنجولا

خسر منتخب مصر لكرة الصالات من أنجولا بنتيجة 7-3، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في نصف نهائي أمم افريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.