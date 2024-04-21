حسين لبيب يثير مخاوف جماهير الزمالك بشأن وقف القيد وعقد زيزو

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أمور تخص العديد من الملفات داخل أروقة "القلعة البيضاء"، أثارت حالة كبيرة من الجدل بين الجماهير.

وقال لبيب، في تصريحات لقناة "دي إم سي"، إن موقف أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق من التجديد لم يتحدد حتى الآن، لكن الإدارة تعمل من أجل حسمه نهائياً بالاستمرار معهم، على حد قوله.

وأوضح رئيس نادي الزمالك أن "عقد زيزو ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهذا حال عدد كبير من اللاعبين في أندية أخرى، لكن لا أحد يتحدث عنهم، وفقط يركزون معنا".

وتابع: "دعونا نحن سنتعامل مع هذا الملف، النادي يقدره وله معاملة خاصة يستحقها، وأطمئن جمهورنا بأن الأمور تسير بشكل صحيح".

وأكد رئيس نادي الزمالك أن "إدارة النادي لا تتدخل في قرار التجديد للاعب أو بيعه، ولكن من يحدد ذلك هو الجهاز الفني بنسبة 90%، مقابل 10% للمسؤولين".

كما تحدث لبيب عن حاجة ناديه لمبلغ كبير لكي لا يتم حرمانه من القيد، حيث قال: "يجب أن يعلم جمهورنا أننا بحاجة لـ150 مليون جنيه مصري حتى لا يتم حرماننا من ضم صفقات مجددا".

وأكمل: "أطلب من جمهور الزمالك الذي أعشقه أن يصبر علينا، نحن نقدم كل ما في وسعنا لكي تشعروا بالفخر تجاه النادي".

وأضاف حسين لبيب مؤكدا أن "هناك أشخاص تدعي بطولات زائفة، أقول لهم أنتم السبب في أزمات النادي الحالية، وأطلب من المغرضين التنحي تماما عن المشهد".

كما دافع رئيس الزمالك عن ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، حيث قال: "ممدوح عباس تم تشويه صورته واسمه وهو راجل زملكاوي وعاشق للزمالك وأكثر من يدعم النادي منذ تولي مجلس الإدارة المسؤولية".

وتابع لبيب: "تم ترديد عبارات غريبة من عينة العشرية السوداء وغيرها من هذه الأمور، لتشويه صورة ممدوح عباس، ولكنه عندما تولى المسؤولية تولاها في وقت صعب وبذل قصارى جهده، وهو يدعم النادي بقوة حاليا وطلب عدم الحديث عن هذا الأمر".