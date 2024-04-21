تعرف على حكم مباراة العودة بين الهلال والعين بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الآسيوي قرر إسناد مهمة إدارة مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي، للحكم الكويتي أحمد علي.

ويستضيف الهلال نظيره العين الإماراتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا، يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة التي سوف تجمع بين الهلال وضيفه العين، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا.

وكان العين قد استطاع أن يفوز في لقاء الذهاب أمام الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد.

ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا

1- سفيان رحيمي – العين الإماراتي – 11 هدفًا.

2-الكسندر ميتروفيتش (الهلال السعودي)، كريسان دا كروز (شاندونج تايشان)، أندرسون تاليسكا (النصر ) – 8 أهداف.

3- أيجور سيرجييف (باثوم يونايتد)، كريستيانو رونالدو (النصر)، هيرنانديز ( إنشيون يونايتد)، لابا كودجو ( العين ) – 6 أهداف.



4- مارتين آدم (أولسان هيونداي )، اندرسون لوبيز (يوكوهاما إف مارينوس)، خوزهيمات ايركينوف (باختاكور)، رامين رضائيان (سباهان اصفهان)، بغداد بونجاح (السد ) – 5 أهداف.