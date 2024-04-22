تعرف على تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الليلة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تتجه أنظار الملايين حول العالم صوب "سنتياجو برنابيو" في العاصمة الاسبانية مدريد، لمتابعة قمة الكرة العالمية بين ريال مدريد برشلونة، في مواجهة يطلق عليها "كلاسيكو الأرض"، في إشارة إلى الاهتمام العالمي بها، وبالنظر إلى أنه التحدي الكروي الأكثر جماهيرية وتغطية اعلامية على المستوى العالمي.

كلاسيكو الليلة يقام ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني، ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب البطولة الإسبانية برصيد 78 نقطة، بينما يقع يحل برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

الكلاسيكو الليلة هو العاشر بين كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد وتشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

وحقق المدرب الإيطالي أنشيلوتي الفوز في 5 مباريات من أصل 9 مباريات، بينما حقق الإسباني الفوز في 4 مباريات، ولم تشهد مباريات المدربين أي تعادل.

التشكيلة المتوقعة

ريال مدريد:

- حراسة المرمى: لونين

- خط الدفاع: فاسكيز - روديجر - تشواميني - كامافينغا

- خط الوسط: فالفيردي - كروس - مودريتش - بيلينغهام

- خط الهجوم : رودريغو - فينيسيوس

برشلونة:

- حراسة المرمى: تيرشتيغن

- خط الدفاع: كوندي - أراوخو - كوبارسي - كانسيلو

- خط الوسط: دي يونغ- كريستينسن- غوندوغان

- خط الهجوم : يامال - ليفاندوفسكي - رافينيا

تاريخ المواجهات بين العملاقين

لأنها مباراة الكلاسيكو، والتي تعد الأكثر أهمية وإثارة وجماهيرية في عالم كرة القدم، فإن التقارب بين الفريقين في النتائج هو أحد أهم أسباب إثارتها، حيث

يتفوق ريال مدريد نسبياً على برشلونة فى تاريخ المواجهات.

الفريقان التقيا فى الدورى الإسباني 187 مرة، فاز الريال فى 78 مباراة، بينما حقق برشلونة الفوز فى 74 مواجهة، وانتهت 35 مباراة بالتعادل.

أما عن الأهداف فقد شهد الكلاسيكو تسجيل 600 هدف في الدوري الإسباني، منها 301 هدف لصالح ريال مدريد، مقابل 299 هدفاً لبرشلونة، واللافت أن برشلونة يحتاج لتسجيل هدف واحد وسيصبح أول فريق يسجل 300 هدف في مرمى ريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني.

وبصفة عامة التقى ريال مدريد وبرشلونة في 256 مباراة في جميع البطولات، فاز الريال فى 104 مباريات، بينما حقق برشلونة الفوز فى 100 مباراة، وانتهت 52 مواجهة بالتعادل، وسجل الفريق المدريدي 430 هدفا مقابل 417 هدفاً لفريق برشلونة.