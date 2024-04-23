شرعية هدف يامال تهدد بإعادة مباراة الريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا هدد باتخاذ إجراء قانوني وربما يطالب بإعادة مباراة فريقه ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويرى لابورتا أنه تم حرمان برشلونة من تسجيل هدف صحيح أمام الريال في لقاء الفريقين الأحد، الذي انتهى بفوز الفريق الملكي 3 / 2 في العاصمة الإسبانية مدريد.

وساد الاعتقاد بأن الكرة التي سددها لامين يامال لاعب برشلونة، في الدقيقة 28، اجتازت خط مرمى ريال مدريد، ولكن بعد فحص طويل للكرة من جانب حكام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، أشار الحكم إلى أن الكرة لم تعبر خط المرمى.

ولا تستخدم بطولة الدوري الإسباني تقنية خط المرمى، التي يطلق عليها (عين الصقر)، التي تحدد ما إذا كانت الكرة عبرت الخط من عدمه.

وطلب لابورتا لقطات وتسجيلات صوتية لعملية اتخاذ القرار بشأن واقعة «الهدف الوهمي» من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وسيفكر بعد ذلك في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وقال في بيان على موقع برشلونة الالكتروني الرسمي «إذا أدرك النادي، بمجرد تحليل هذه الوثائق، أنه حدث خطأ في مراجعة الواقعة، فسنتخذ جميع التدابير المتاحة لتعديل هذا الوضع». دون استبعاد أي إجراء قانوني ضروري.

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «إذا تأكد أنه كان هدفا شرعيا، فسوف نمضي قدما ولن نستبعد طلب إعادة المباراة، تماما كما حدث في مباراة أخرى بأوروبا بسبب خطأ تقنية فار».

وكان لابورتا يشير إلى قرار إعادة مباراة بالدوري البلجيكي بين أندرلخت وجينك بسبب خطأ حكم الفيديو المساعد في وقت سابق من الموسم الحالي.

وعقب فوزه بالكلاسيكو، عزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 81 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه برشلونة (حامل اللقب)، مع تبقي 6 مباريات على نهاية الموسم.

بيدرو مينديش ضد مانشستر يونايتد

في الدوري الإنجليزي، وفي 2005 في مواجهة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام على أولد ترافورد كان التعادل هو سيد الموقف عندما سجل بيدرو مينديش هدفا لصالح الضيوف في الدقيقة الـ88 من تسديدة من منتصف الملعب. الكرة تجاوزت خط المرمى بشكل واضح، لكن الحكم وحامل الراية قررا عدم احتساب الهدف.

أهداف ملغاة تسببت في جدل كبير:

سولي مونتاري ضد ميلان

في الدوري الإيطالي 2012 سجل سولي مونتاري هدفا واضحا أمام أعين الجميع، وأخرج جيانلويجي بوفون الكرة من قلب المرمى بعد تجاوزها للخط بمسافة واضحة.

لكن الحكم قرر عدم احتساب الهدف واستكملت المباراة وتعادل يوفنتوس في النهاية بهدف لكل فريق بدلا من تقدم ميلان بهدفين نظيفين.

ماركو ديفيتش ضد إنجلترا

لعبت أوكرانيا ضد إنجلترا في يورو 2012، وكان واضحا أن كرة ماركو ديفيتش قد تجاوزت خط المرمى بشكل واضح.

المثير هنا أن 5 حكام تواجدوا في الملعب ومع ذلك لم يحتسب الهدف واستؤنف اللعب كأن شيئا لم يكن.

لامبارد في ألمانيا

هذه المرة الحدث جاء في أكبر بطولة لكرة القدم على الإطلاق، حيث تلعب إنجلترا ضد ألمانيا في كأس العالم 2010.

سدد فرانك كرة رائعة مرت من خط المرمى بشكل واضح، لكن الحكم لم يحتسب الهدف وفشل الإنجليز في تعديل النتيجة.

ميسي ضد فالنسيا

في 2017 سجل ميسي في مرمى فالنسيا على ملعب مستايا في مباراة حكمها التعادل، لكن الحكم لم يحتسب الهدف.

الكرة مرت من خط المرمى بشكل واضح للجميع، بالرغم من ذلك رفض الحكم احتساب الهدف وأمر باستئناف اللعب.