"الخروج الثاني في يوم".. سيدات يد الأهلي يودعن بطولة أفريقيا بعد الهزيمة من بيترو أتليتكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ودع الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة من فريق بيترو أتليتكو الأنجولي.

وتلقى الأهلي الهزيمة، بنتيجة 24-19، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على صالة "ميلود هدفي" بالجزائر.

وكان فريق سيدات يد الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب فريق أبيدجان الإيفواري في الدور ربع النهائي، بنتيجة 28-16.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، ودع هو الآخر بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، بعد الهزيمة من فريق الترجي التونسي، بنتيجة 25-21.