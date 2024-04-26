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قنوات مفتوحة تذيع مباراة الاهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

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الأهلي ومازيمبي - دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ومازيمبي - دوري أبطال أفريقيا

يقدم موقع “كورة 365″، القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد مازيمبي الكونغولي الحاسمة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف مشجع.

وكان لقاء الذهاب بين الاهلي ومازيمبي قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، والذي أقيم في الكونغو.

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تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

بي إن سبورتس 6: HD: 11054، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 3/4

بي إن سبورتس 2: HD: 11747، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة أون تايم سبورتس: تردد 12526، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الجزائرية: تردد 11054، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة تونسنا: تردد 11726، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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