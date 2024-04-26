قناة بي إن سبورتس تثير غضب جماهير الاهلي قبل مباراة مازيمبي

أثارت قنوات “بي إن سبورت” القطرية، غضب جماهير النادي الاهلي، بعد تعيين المعلق علي محمد علي، للتعليق على مواجهة الأحمر أمام مازيمبي.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف مشجع.

وجاء غضب جماهير الاهلي، على تعيين المعلق علي محمد علي، على أحداث مباراة المادر الأحمر أمام مازيمبي، بسبب ميوله التشجيعية للغريم التقليدي -على حد تعبير الجماهير-.

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وطالبت جماهير النادي الاهلي، قنوات بي إن سبورتس، عدم تعيين المعلق علي محمد علي، على أي مباراة للأحمر.

وكان لقاء الذهاب بين الاهلي ومازيمبي قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، والذي أقيم في الكونغو.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة مازيمبي

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبدالقادر- بيرسي تاو- وسام أبوعلى.