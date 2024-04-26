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بالفيديو.. غناء ورقص لاعبي مازيمبي قبل مواجهة الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مقطع فيديو للاعبي فريق مازيمبي الكونغولي قبل مواجهة الأهلي.

وظهر في مقطع الفيديو لاعبي مازيمبي وهم يغنون ويرقصون أثناء دخولهم استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ مباراة المارد الأحمر ومازيمبي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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