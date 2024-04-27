صدمة.. إصابة نجم الزمالك مواجهة دريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "با جو"، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي إن "شيكابالا" تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال التقسيمة الجماعية، وخضع لجلسات ثلج على موضع الإصابة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي قائلاً:" فضلنا خروج اللاعب من الملعب وعدم استكمال التدريبات، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من: حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد. خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح. خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو". خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا