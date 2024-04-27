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تقييم مصطفى محمد في تعادل نانت مع مونبلييه في الدوري الفرنسي

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مصطفى محمد - الدوري الفرنسي

مصطفى محمد - الدوري الفرنسي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت أمام نظيره مونبلييه، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي، بمشاركة الدولي المصري مصطفى محمد.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف المباراة التي جمعت بين نانت ومونبلييه، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد، في تشكيل نانت بشكل أساسي خلال المباراة أمام مونبلييه، التي أقيمت مساء الجمعة.

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وصنع مصطفى محمد هدف نانت في المباراة في الدقيقة 7، والذي سجله ماتيس أبلين.

وحصل مصطفى محمد على تقييم 7,7 وفقًا لموقع سوفا سكور، بعد أن شارك لمدة 75 دقيقة خلال المباراة أمام مونبلييه.

ورفع نانت رصيده إلى 32 نقطة محتلًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما ارتفع رصيد مونبلييه إلى 37 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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