الأهلي يساعد الترجي وصن داونز في التأهل لكأس العالم للأندية 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ساعد النادي الأهلي الثنائي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، في التأهل لكأس العالم للأندية 2025.

وجاء ذلك عقب فوز الأهلي على مازيمبي والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ويتأهل 4 فرق إفريقية للمونديال.

وبالنظر إلى أن الأهلي تأهل بالفعل باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا 2021 أو 2023، والوداد المغربي بطل 2022، والترجي طرف نهائي 2024، وصن داونز الذي احتل المركز الثالث على مستوى إفريقيا في تصنيف الفيفا، فإن مقاعد إفريقيا في كأس العالم للأندية كالتالي:

1.الأهلي (مصر)

2.الوداد (المغرب)

3.الترجي (تونس)

4.صن داونز (جنوب إفريقيا)

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