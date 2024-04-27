عفريت العلبة.. تعليق مثير من عبد الحفيظ على مواجهة الاهلي ضد الترجي

علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي على تأهل الفريق الكروي الأول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وملاقاة الترجي التونسي.

وتأهب فريق الاهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب مازيمبي الكونغولي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائي.

وفاز الاهلي على مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي اقيمت على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي في المباراة النهائية.

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وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية: “إلغاء هدف مازيمبي كان نقطة تحول لصالح الأحمر في اللقاء، فاللاعبون شعروا بمدى خطورة المباراة”.

وتابع: “أداء أكرم توفيق أبهرني، لأنه من اللاعبين الرجال وربنا كلل مجهوده بهدف رائع، وهو أحد نجوم اللقاء، وكذلك هدف الفلسطيني وسام أبوعلى أسعدني للغاية”.

واختتم: “أرقام الاهلي مفزعة بكل المقاييس، والترجي التونسي خاض 4 مباريات نهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كان منهم ثلاثة منهم أمام الأحمر، وستجده لعب منهم 3 مباريات مع الأهلي، وستجده “عفريت العلبة».

سيلاقي المارد الأحمر نظيره الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطاب أفريقيا يوم 18 مايو المقبل على ملعب “رادس” في تونس.

وستقام مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بطل تونس والاهلي على ملعب “القاهرة الدولي” في يوم 25 مايو.

وسبق وأن تواجه الفريقين من قبل في 20 مناسبة من قبل في كافة المنافسات، حيث حقق الاهلي الفوز في 10 مواجهات بينما خسر 4 لقاءات وخسر في 6 مناسبات.